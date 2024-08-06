Чи будуть графіки відключення світла у серпні та за яких умов: що кажуть експерти

Графіки відключення світла в Україні, цілком ймовірно, можуть повернутися ще в серпні. В тому числі якщо буде спека в 30-40 градусів і вище.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли експерти Володимир Омельченко та Олександр Харченко.

Зазначимо, на сьогодні енергосистема перебуває у відносно крихкому балансі та багато в чому залежить від погоди. Іншими словами, спека може посилити дефіцит електроенергії, як це було, наприклад, у липні.

Як прогнозують синоптики, спека повернеться вже наступного тижня. До середини серпня температури підніметься до +40, а пік триватиме до 20 чисел.

На думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, дійсно, за такого сценарію знову можуть повернутися до графіків.

"Але вони будуть набагато м'якшими, ніж у липні. Причому відчутно. Вони можуть повернутися на одну чергу. Але наголошую, за умови, що ми нічого більше не втратимо", - сказав він, маючи на увазі можливі нові удари по енергетиці.

Імовірність графіків при 30-40 градусах, звичайно, є, але це не означає, що їх точно застосовуватимуть, вважає директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

"Оскільки очікується виведення з ремонту одного атомного блоку-"тисячника" і введення в ремонт іншого на 440 МВт. Тобто більш ніж на 500 МВт ми будемо в плюсі. Думаю, ризик відключень є, але мінімально - на одну дві черги. Сказати на 100% неможливо. Сподіватимемося, що цей період ми зможемо пройти без відключень", - зазначив експерт.

За його словами, багато що залежить від того, наскільки у спекотний період Україна вибиратиме імпорт електроенергії та наскільки збільшиться внутрішнє споживання.

Детальніше про ситуацію в енергетиці та прогнози на найближчі тижні та місяці читайте у матеріалі "Тиждень без графіків. Чому в Україні не відключають світло та як довго це триватиме".

Що кажуть у Міненерго

Раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що некоректно робити прогнози, чи повернуться графіки відключення світла до осені. Оскільки спека впливає на зростання споживання та стабільність енергосистеми.

"Давати такі прогнози на сьогоднішній день некоректно, тому що ми не розуміємо, наскільки ця спека буде тривалою, чи охоплюватиме всю Україну чи територіально", - сказав він.

За його словами, зараз необхідно збалансувати споживання. Тому українцям слід економити електроенергію в пікові години з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00. І перенести роботу потужних приладів на період з 11:00 до 15:00.