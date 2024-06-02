ua en ru
Нд, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відключення світла. Коли будуть діяти графіки 3 червня

Україна, Неділя 02 червня 2024 19:14
UA EN RU
Відключення світла. Коли будуть діяти графіки 3 червня Фото: коли будуть вимикати світло 3 червня (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні у понеділок, 3 червня, у всіх областях можливі відключення світла за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію компанії "Укренерго" в Telegram.

"Завтра, 3 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії", - повідомили в компанії.

Там зазначили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.

Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не будуть обмежувати.

Відключення світла. Коли будуть діяти графіки 3 червня

Відключення світла в Україні

Після російських ударів по енергетиці навесні цього року в Україні знову почали застосовувати відключення світла через значний дефіцит електроенергії.

Днями російська армія знову атакувала енергооб'єкти України, в тому числі дві ГЕС. Під ударом знову опинилася Дніпровська ГЕС, яка була виведена з ладу ще після попереднього обстрілу.

Через значний дефіцит в енергомережі в Україні сьогодні запроваджували екстрені відключення світла. У Києві через це зупинялася робота фунікулера.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Відключеня світла
NEWS
Чи треба проходити ВЛК для оформлення броні від мобілізації: пояснення юриста
Чи треба проходити ВЛК для оформлення броні від мобілізації: пояснення юриста
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде