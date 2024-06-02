Відключення світла. Коли будуть діяти графіки 3 червня
В Україні у понеділок, 3 червня, у всіх областях можливі відключення світла за графіками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію компанії "Укренерго" в Telegram.
"Завтра, 3 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії", - повідомили в компанії.
Там зазначили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.
Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не будуть обмежувати.
Відключення світла в Україні
Після російських ударів по енергетиці навесні цього року в Україні знову почали застосовувати відключення світла через значний дефіцит електроенергії.
Днями російська армія знову атакувала енергооб'єкти України, в тому числі дві ГЕС. Під ударом знову опинилася Дніпровська ГЕС, яка була виведена з ладу ще після попереднього обстрілу.
Через значний дефіцит в енергомережі в Україні сьогодні запроваджували екстрені відключення світла. У Києві через це зупинялася робота фунікулера.
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