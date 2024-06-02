Відключення світла. Коли будуть діяти графіки 3 червня

В Україні у понеділок, 3 червня, у всіх областях можливі відключення світла за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію компанії "Укренерго" в Telegram.

"Завтра, 3 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії", - повідомили в компанії.

Там зазначили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.

Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не будуть обмежувати.