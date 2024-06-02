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У Києві зупинили фунікулер

Київ, Неділя 02 червня 2024 11:47
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У Києві зупинили фунікулер Фото: фунікулер в Києві (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Наталія Гурковська

2 червня у Києві зупинили фунікулер. Причина пов'язана з відсутністю напруги, ймовірно, викликаною екстреними відключеннями світла практично по всій Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київпастранс".

"Рух фунікулера зупинено через відсутність напруги зі сторони "Київенерго". Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.

Ситуація зі світлом в Україні

2 червня з 9:00 в Україні запровадили екстрені відключення світла через тяжку ситуацію в енергосистемі.

Звичайні графіки не діють. Обмеження не поширюються лише на три регіони – Волинська, Закарпатська та Львівська області.

Очевидно, ситуація з енергопостачанням різко погіршилася, оскільки ще вчора в "Укренерго" повідомляли про ліміти у нічні та вечірні години 2 червня.

Додамо, що у Києві фунікулер зупиняють не вперше. Така сама ситуація спостерігалася і 27 травня.

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Київ Вимкнення світла
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