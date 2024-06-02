У Києві зупинили фунікулер
2 червня у Києві зупинили фунікулер. Причина пов'язана з відсутністю напруги, ймовірно, викликаною екстреними відключеннями світла практично по всій Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київпастранс".
"Рух фунікулера зупинено через відсутність напруги зі сторони "Київенерго". Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.
Ситуація зі світлом в Україні
2 червня з 9:00 в Україні запровадили екстрені відключення світла через тяжку ситуацію в енергосистемі.
Звичайні графіки не діють. Обмеження не поширюються лише на три регіони – Волинська, Закарпатська та Львівська області.
Очевидно, ситуація з енергопостачанням різко погіршилася, оскільки ще вчора в "Укренерго" повідомляли про ліміти у нічні та вечірні години 2 червня.
Додамо, що у Києві фунікулер зупиняють не вперше. Така сама ситуація спостерігалася і 27 травня.