Отключения света. Когда будут действовать графики 3 июня

В Украине в понедельник, 3 июня, во всех областях возможны отключения света по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию компании "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 3 июня, с 00:00 и в течение суток на всей территории Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии", - сообщили в компании.

Там отметили, что при превышении лимитов облэнерго могут использовать для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений.

В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будут ограничивать.