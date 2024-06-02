Отключения света. Когда будут действовать графики 3 июня
В Украине в понедельник, 3 июня, во всех областях возможны отключения света по графику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию компании "Укрэнерго" в Telegram.
"Завтра, 3 июня, с 00:00 и в течение суток на всей территории Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии", - сообщили в компании.
Там отметили, что при превышении лимитов облэнерго могут использовать для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений.
В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будут ограничивать.
Отключения света в Украине
После российских ударов по энергетике весной этого года в Украине снова начали применять отключение света из-за значительного дефицита электроэнергии.
На днях российская армия снова атаковала энергообъекты Украины, в том числе две ГЭС. Под ударом снова оказалась Днепровская ГЭС, выведенная из строя еще после предварительного обстрела.
Из-за значительного дефицита в энергосети в Украине сегодня вводили экстренные отключения света. В Киеве из-за этого останавливалась работа фуникулера.
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