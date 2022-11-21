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Відключення світла у Києві: як працюють школи

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Київ, Понеділок 21 листопада 2022 17:15
Відключення світла у Києві: як працюють школи Фото: стало відомо, як працюватимуть школи Києва на тлі відключень світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У київських школах навчання розпочинатиметься та закінчуватиметься у світловий проміжок дня на тлі відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

У відомстві наголосили, що тепер уроки у школах триватимуть з 09:00 до 16:00. Таке рішення дозволить максимально уникнути залежності навчальних закладів від віялових та аварійних відключень світла.

При цьому для дітей початкових класів до уроків та після них працюватимуть групи подовженого дня.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондріївського, після завершення осінніх канікул офлайн навчання у школах відновили 111 500 з 236 400 дітей, які зараз перебувають у столиці.

Він також зазначив, що в ході зимових канікул, які триватимуть з 26 грудня до 27 січня, діти матимуть можливість продовжити навчання.

"З 9 січня 2023 року, під час канікул, учням будуть запропоновані індивідуальні заняття та групові консультації. Також працюватимуть гуртки та спортивні секції. У другому півріччі традиційно особлива увага приділятиметься учням випускних класів - четвертих, дев'ятих та одинадцятих", - додав Мондріївський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в одній із громад лівобережної частини Херсонської області окупанти забороняють дітям навчатися в українських школах в онлайн-режимі та проводять піддомові перевірки.

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