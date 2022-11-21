Отключение света в Киеве: как работают школы

В киевских школах обучение будет начинаться и заканчиваться в световой промежуток дня на фоне отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

В ведомстве подчеркнули, что теперь уроки в школах будут длиться с 09:00 до 16:00. Такое решение позволит максимально избежать зависимости учебных заведений от веерных и аварийных отключений света.

При этом для детей начальных классов до уроков и после них будут работать группы продленного дня.

По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, после завершения осенних каникул офлайн обучение в школах возобновили 111 500 из 236 400 детей, которые находятся сейчас в столице.

Он также отметил, что в ходе зимних каникул, которые продлятся с 26 декабря до 27 января, у детей будет возможность продолжить обучение.

"С 9 января 2023, во время каникул, учащимся будут предложены индивидуальные занятия и групповые консультации. Также будут работать кружки и спортивные секции. Во втором полугодии традиционно особое внимание будет уделяться учащимся выпускных классов - четвертых, девятых и одиннадцатых", - добавил Мондриевский.