Отключение света в Киеве: как работают школы
В киевских школах обучение будет начинаться и заканчиваться в световой промежуток дня на фоне отключений света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
В ведомстве подчеркнули, что теперь уроки в школах будут длиться с 09:00 до 16:00. Такое решение позволит максимально избежать зависимости учебных заведений от веерных и аварийных отключений света.
При этом для детей начальных классов до уроков и после них будут работать группы продленного дня.
По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, после завершения осенних каникул офлайн обучение в школах возобновили 111 500 из 236 400 детей, которые находятся сейчас в столице.
Он также отметил, что в ходе зимних каникул, которые продлятся с 26 декабря до 27 января, у детей будет возможность продолжить обучение.
"С 9 января 2023, во время каникул, учащимся будут предложены индивидуальные занятия и групповые консультации. Также будут работать кружки и спортивные секции. Во втором полугодии традиционно особое внимание будет уделяться учащимся выпускных классов - четвертых, девятых и одиннадцатых", - добавил Мондриевский.
Напомним, ранее стало известно, что в одной из громад левобережной части Херсонской области оккупанты запрещают детям учится в украинских школах в онлайн-режиме и проводят подомовые проверки.
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