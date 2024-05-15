Відключення світла у Києві буде по 4 години: де дивитися графіки

YASNO

Дізнатися проміжок часу, під час якого будуть відключення по вашій адресі, можна за допомогою сайту YASNO. Для цього необхідно:

перейти за посиланням на сайт YASNO;

вибрати свій регіон у правому верхньому кутку;

натиснути на "Графік можливих відключень";

ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Також компанія YASNO передбачила можливість дізнатися про графіки за допомогою бота в Telegram:

перейдіть за посиланням, чат-бот відкриється автоматично;

оберіть свій регіон;

натисніть "Можливі відключення";

введіть свою адресу.

Сайт ДТЕК

Також дізнатися про свій графік відключень можна за допомогою сайту ДПЕК. Для цього:

перейдіть за посиланням на сайт ДТЕК ;

виберіть "Відсутня електроенергія";

введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Варто зауважити, що світло для кожної групи в Києві відключатимуть у проміжках тривалістю 4 години.