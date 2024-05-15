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Відключення світла у Києві буде по 4 години: де дивитися графіки

Фото: в Києві введуть графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 16 травня, введуть графіки відключення світла. Інформацію про свою адресу можна дізнатися за допомогою кількох методів.

Більш детально про графіки - у матеріалі РБК-Україна нижче.

YASNO

Дізнатися проміжок часу, під час якого будуть відключення по вашій адресі, можна за допомогою сайту YASNO. Для цього необхідно:

  • перейти за посиланням на сайт YASNO;
  • вибрати свій регіон у правому верхньому кутку;
  • натиснути на "Графік можливих відключень";
  • ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Також компанія YASNO передбачила можливість дізнатися про графіки за допомогою бота в Telegram:

  • перейдіть за посиланням, чат-бот відкриється автоматично;
  • оберіть свій регіон;
  • натисніть "Можливі відключення";
  • введіть свою адресу.

Сайт ДТЕК

Також дізнатися про свій графік відключень можна за допомогою сайту ДПЕК. Для цього:

  • перейдіть за посиланням на сайт ДТЕК ;
  • виберіть "Відсутня електроенергія";
  • введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Варто зауважити, що світло для кожної групи в Києві відключатимуть у проміжках тривалістю 4 години.

Атаки на енергетику України

Нагадаємо, відключення світла в Україні запроваджують примусово, оскільки Росія останні кілька місяців активно атакувала українські об'єкти енергетичної інфраструктури.

Внаслідок таких атак ворог сильно пошкодив теплогенерацію в Україні - пошкоджено велику кількість ТЕС та ТЕЦ.

Вчора, 14 травня, по всій країні запровадили аварійні відключення світла через дефіцит в енергосистемі. Сьогодні це повторилося.

Про графіки відключень завтра, 16 травня, вже попередили всі регіони України.

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ДТЕККиївВимкнення світла