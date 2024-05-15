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Отключение света в Киеве будет по 4 часа: где смотреть графики

Фото: в Киеве введут графики отключения света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 16 мая, введут графики отключения света. Информацию о своем адресе можно узнать при помощи нескольких методов.

Более детально о графиках - в материале РБК-Украина ниже.

YASNO

Узнать промежуток времени, во время которого будут отключения по вашему адресу, можно при помощи сайта YASNO. Для этого необходимо: 

  • перейти по ссылке на сайт YASNO;
  • выбрать свой регион в правом верхнем углу;
  • нажать на "График вероятных отключений";
  • ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках. 

Также компания YASNO предусмотрела возможность узнать о графиках при помощи бота в Telegram:

  • перейдите по ссылке, чат-бот откроется автоматически;
  • выберите свой регион;
  • нажмите "Возможные отключения";
  • введите свой адрес. 

Сайт ДТЭК

Также узнать о своем графике отключений можно при помощи сайта ДТЭК. Для этого:

  • перейдите по ссылке на сайт ДТЭК;
  • выберите "Отсутствует электроэнергия";
  • введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Стоит заметить, что свет для каждой из групп в Киеве будут отключать в промежутках длительностью 4 часа.

Когда могут ввести графики

Графики отключения света в Киеве завтра, 16 мая, могут применить с 00:00 до 09:00 и с 16:00 до 00:00. 

При этом в YASNO подчеркивают, что в новом графике промежутки 2-4-3 часа, а не 2-3-4 часа, как это было раньше. 

Также в столице ранее было три группы клиентов, а сейчас шесть. Это сделали, чтобы отключения были более прогнозированным и точным, что сделает их максимальнно приближенными к графику. Также у большего количества клиентов одновременно будет свет. 

Атаки на энергетику Украины

Напомним, отключения света в Украине вводят принудительно, поскольку Россия последние несколько месяцев активно атаковала украинские объекты энергетической инфраструктуры.

В результате таких атак враг сильно повредил теплогенерацию в Украине - повреждено большое количество ТЭС и ТЭЦ.

Вчера, 14 мая, по всей стране ввели аварийные отключения света из-за дефицита в энергосистеме. Сегодня это повторилось.

О графиках отключений завтра, 16 мая, уже предупредили все регионы Украины.

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ДТЭККиевОтключение света