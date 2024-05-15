Отключение света в Киеве будет по 4 часа: где смотреть графики

В Киеве завтра, 16 мая, введут графики отключения света. Информацию о своем адресе можно узнать при помощи нескольких методов.
Более детально о графиках - в материале РБК-Украина ниже.
Узнать промежуток времени, во время которого будут отключения по вашему адресу, можно при помощи сайта YASNO. Для этого необходимо:
Также компания YASNO предусмотрела возможность узнать о графиках при помощи бота в Telegram:
Также узнать о своем графике отключений можно при помощи сайта ДТЭК. Для этого:
Стоит заметить, что свет для каждой из групп в Киеве будут отключать в промежутках длительностью 4 часа.
Графики отключения света в Киеве завтра, 16 мая, могут применить с 00:00 до 09:00 и с 16:00 до 00:00.
При этом в YASNO подчеркивают, что в новом графике промежутки 2-4-3 часа, а не 2-3-4 часа, как это было раньше.
Также в столице ранее было три группы клиентов, а сейчас шесть. Это сделали, чтобы отключения были более прогнозированным и точным, что сделает их максимальнно приближенными к графику. Также у большего количества клиентов одновременно будет свет.
Напомним, отключения света в Украине вводят принудительно, поскольку Россия последние несколько месяцев активно атаковала украинские объекты энергетической инфраструктуры.
В результате таких атак враг сильно повредил теплогенерацию в Украине - повреждено большое количество ТЭС и ТЭЦ.
Вчера, 14 мая, по всей стране ввели аварийные отключения света из-за дефицита в энергосистеме. Сегодня это повторилось.
О графиках отключений завтра, 16 мая, уже предупредили все регионы Украины.
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