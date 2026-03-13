Відключення світла будуть, але лише 5 годин: графіки на 14 березня

Завтра графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть з 17:00 до 22:00. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть застосовуватись з 17:00 до 23:00.

У заяві зазначається, що причиною продовження дії обмежень є наслідки масованих комбінованих атак російських окупантів енергетичних об'єктів України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - наголосили в "Укренерго".

Всіх також закликали ощадливо користуватись електроенергією.

Ситуація в енергосистемі

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія завдала масштабних ударів по українській енергетиці, застосувавши велику кількість ракет і дронів. Це спричинило серйозні руйнування та потребує тривалого відновлення.

За словами президента, російські атаки пошкодили всі електростанції України, однак енергосистема продовжує працювати завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об’єктів і підтримці партнерів у сфері ППО.

Водночас експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні, коли підвищення температури та завершення опалювального сезону зменшать навантаження на мережі.