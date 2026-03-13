UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Відключення світла будуть, але лише 5 годин: графіки на 14 березня

18:49 13.03.2026 Пт
2 хв
Мешканці всіх областей до 17:00 будуть зі світлом
aimg Валерій Ульяненко
Фото: 14 березня світло відключатимуть тільки ввечері (Getty Images)

У суботу, 14 березня, графіки погодинних відключень діятимуть в усіх областях України, але лише п'ять годин. Також діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Завтра графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть з 17:00 до 22:00. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть застосовуватись з 17:00 до 23:00.

У заяві зазначається, що причиною продовження дії обмежень є наслідки масованих комбінованих атак російських окупантів енергетичних об'єктів України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - наголосили в "Укренерго".

Всіх також закликали ощадливо користуватись електроенергією.

Ситуація в енергосистемі

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія завдала масштабних ударів по українській енергетиці, застосувавши велику кількість ракет і дронів. Це спричинило серйозні руйнування та потребує тривалого відновлення.

За словами президента, російські атаки пошкодили всі електростанції України, однак енергосистема продовжує працювати завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об’єктів і підтримці партнерів у сфері ППО.

Водночас експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні, коли підвищення температури та завершення опалювального сезону зменшать навантаження на мережі.

Зазначимо, внаслідок масштабних руйнувань та зміни тактики ворожих атак по енергосистемі ситуація зі світлом на Одещині є найскладнішою.

Згідно з даними експертів, основною проблемою є не дефіцит генерації, а неможливість передавання потужності до регіону, бо ворог систематично атакує об’єкти системи передачі напруги.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
