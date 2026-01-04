UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Відключення світла у більшості областей: "Укренерго" показало графіки на 5 січня

Фото: обмеження торкнуться як побутових споживачів, так і промислових (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У понеділок завтра, 5 січня, у України продовжать діяти графіки погодинних відключень світла. Відключення очікуються у більшості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

У компанії попередили, що обмеження торкнуться як побутових споживачів, так і промислових.

"Завтра, 5 січня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" пояснили, що причиною заходів обмеження знову є наслідки російських атак дронами та ракетами на енергоб'єкти України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - додали у компанії.

Атаки РФ на енергетику України

Нагадаємо, що росіяни регулярно намагаються атакувати енергетичну інфраструктуру України. Причому ці атаки відбуваються практично по всій країні - від сходу до заходу і від півночі до півдня.

Раніше ми писали, що в ніч на 2 січня під удар РФ потрапили енергооб'єкти в Миколаївській та Запорізькій областях, через що споживачі залишилися без світла.

Крім того, атака на Україну була і в ніч на 1 січня. У той момент ворог атакував енергетичні об'єкти у Волинській, Одеській та Чернігівській областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоГрафіки відключення світлаВійна в УкраїніВідключеня світлаЕнергетики