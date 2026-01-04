Відключення світла у більшості областей: "Укренерго" показало графіки на 5 січня

У понеділок завтра, 5 січня, у України продовжать діяти графіки погодинних відключень світла. Відключення очікуються у більшості областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".
У компанії попередили, що обмеження торкнуться як побутових споживачів, так і промислових.
"Завтра, 5 січня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" пояснили, що причиною заходів обмеження знову є наслідки російських атак дронами та ракетами на енергоб'єкти України.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - додали у компанії.
Нагадаємо, що росіяни регулярно намагаються атакувати енергетичну інфраструктуру України. Причому ці атаки відбуваються практично по всій країні - від сходу до заходу і від півночі до півдня.
Раніше ми писали, що в ніч на 2 січня під удар РФ потрапили енергооб'єкти в Миколаївській та Запорізькій областях, через що споживачі залишилися без світла.
Крім того, атака на Україну була і в ніч на 1 січня. У той момент ворог атакував енергетичні об'єкти у Волинській, Одеській та Чернігівській областях.