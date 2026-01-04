Отключение света в большинстве областей: "Укрэнерго" показало графики на 5 января

Атаки РФ на энергетику Украины

Напомним, что россияне регулярно пытаются атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Причем эти атаки происходят практически по всей стране - от востока до запада и от севера до юга.

Ранее мы писали, что в ночь на 2 января под удар РФ попали энергообъекты в Николаевской и Запорожской областях, из-за чего потребители остались без света.

Кроме того, атака на Украину была и в ночь на 1 января. В тот момент враг атаковал энергетические объекты в Волынской, Одесской и Черниговской областях.