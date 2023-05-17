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Відключення світла в 4 областях України. В Міненерго пояснили, що трапилось

Фото: у чотирьох областях України фіксуються відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В чотирьох областях України спостерігались проблеми з електропостачанням. Зокрема, у Дніпропетровській області без світла залишились 6 тисяч абонентів, а на Донбасі знеструмило шахту, де знаходились 30 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"Учора внаслідок бойових дій відключилася одна з ліній електропередачі у Дніпропетровській області. Виникли технологічні порушення, що призвело до відключень понад 6 тисяч абонентів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, через обстріл відключалася повітряна лінія у Донецькій області.

"У результаті було знеструмлено шахту, де у цей час перебували понад 30 осіб", - додали в Міненерго.

Крім того, були зафіксовані відключення електроенергії і в Одеській області.

"Причина - технологічні порушення. Усіх споживачів заживлено", - кажуть енергетики.

У Сумській області одну з опор лінії електропередачі було пошкоджено трактором - тривають відновлювальні роботи.

Загалом без світла через попередні обстріли залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Як повідомлялось, Україна готує енергосистему до наступного опалювального сезону з урахуванням можливих військових загроз.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Міністерство енергетики працює над тим, щоб енергетична інфраструктура України була захищена від можливих атак Російської Федерації.

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відключеня світла