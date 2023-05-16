Україна готує енергосистему до зими з урахуванням можливих військових загроз, - Галущенко

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міненерго, про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України.

У ході зустрічі Галущенко поінформував учасників про ситуацію в енергосистемі та про продовження агресором спроб атакувати українські стратегічні об’єкти.

За його словами, російська масована атака дронами та ракетами у ніч на середу довела, що протиповітряна оборони України "працює на відмінно, і це дає нам надії на майбутнє".

"Водночас ми розуміємо, що Росія не відмовиться від своїх намірів і продовжить завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, особливо з початком наступного опалювального сезону. Саме тому ми вже здійснюємо підготовку до зими, відновлюємо те, що зазнало атак, і посилюємо захист наших енергетичних об’єктів", - зазначив міністр.

Він наголосив на важливості запуску оновленої лінії електропередачі "Хмельницька АЕС - Жешув", яка посилить енергетичну безпеку завдяки експорту та імпорту електроенергії, а також розповів про заходи підготовки до наступної зими.

Наразі формується запас обладнання, яке може знадобитися для відновлення об’єктів після подальших атак ворога. За словами Галущенка, серед найбільш нагальних потреб наразі - обладнання, яке допоможе Україні децентралізувати генерацію, зокрема мобільні газові турбіни та газові поршні.