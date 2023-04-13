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Галущенко розповів, як Україна готується до можливих нових атак РФ на енергетику

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Україна, Четвер 13 квітня 2023 18:47
Галущенко розповів, як Україна готується до можливих нових атак РФ на енергетику Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Міністерство енергетики працює над тим, що енергетична інфраструктура України була захищена від можливих атак Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Міненерго наразі зосереджене на відновленні пошкоджених енергооб'єктів. Окрім цього планується створити запас устаткування, який буде використовуватись для швидкого ремонту пошкоджень.

"І безумовно, це цілий план щодо робіт, які треба зробити з точки зору захисту об'єктів критичної інфраструктури", - розповів Галущенко.

Раніше ми писали про те, що "Укренерго" провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності мереж для експорту електроенергії у Молдову 11 квітня.

Нагадаємо, що 7 квітня, міністр енергетики підписав указ, який дозволить відновити процес експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

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