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Отключение света в 4 областях Украины. В Минэнерго объяснили, что случилось

Фото: в четырех областях Украины фиксируются отключения света (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четырех областях Украины наблюдались проблемы с электроснабжением. В Днепропетровской области без света остались 6 тысяч абонентов, а на Донбассе обесточило шахту, где находились 30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"Вчера в результате боевых действий отключилась одна из линий электропередачи в Днепропетровской области. Возникли технологические нарушения, что привело к отключениям более 6 тысяч абонентов", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за обстрелов отключалась воздушная линия в Донецкой области.

"В результате была обесточена шахта, где в настоящее время находились более 30 человек", - добавили в Минэнерго.

Кроме того, было зафиксировано отключение электроэнергии и в Одесской области.

"Причина - технологические нарушения. Все потребители заживлены", - говорят энергетики.

В Сумской области одна из опор линии электропередачи была повреждена трактором - продолжаются восстановительные работы.

В целом без света из-за предыдущих обстрелов остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Как сообщалось, Украина готовит энергосистему к следующему отопительному сезону с учетом возможных военных угроз.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство энергетики работает над тем, чтобы энергетическая инфраструктура Украины была защищена от возможных атак Российской Федерации.

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