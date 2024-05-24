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Кабмін зобов'язав обленерго зробити графіки відключення світла справедливими

Україна, П'ятниця 24 травня 2024 15:05
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Кабмін зобов'язав обленерго зробити графіки відключення світла справедливими Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням його заяву під час засідання уряду.

"Минулого разу ми говорили також про важливість справедливих графіків відключень. Сьогодні затверджуємо відповідну постанову уряду, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень", - сказав прем’єр.

За його словами, постановою також визначено, що пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання.

Шмигаль заявив, що урядовці "в щоденному режимі працюють, аби покращити ситуацію в енергетиці" та визначив три ключові завдання:

  • Перше - це децентралізація енергосистеми та розвиток відновлювальної енергетики, бо це також менш вразливі для ворога об’єкти.
  • Друге - це подальша інтеграція з ЄС та розширення можливостей для імпорту електроенергії.
  • Третє - це ремонти та відновлення того, що зараз критично важливо відновити.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 21 травня доручив Міністерству енергетики "Укренерго" забезпечити справедливі графіки відключень світла.

Як заявив Шмигаль, внаслідок атак енергосистема втратила 8 ГВт потужностей. Через це Україна продовжує рекордний імпорт електроенергії з Європи. Але максимальна можливість на імпорт складає 1,7 ГВт, і цього не вистачає для повного покриття дефіциту.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна веде переговори про збільшення імпорту з ЄС, щоб компенсувати потужності, що генерують, проте не уточнив, який саме обсяг імпорту зараз обговорюється.

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