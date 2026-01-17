Відключення світла 18 січня: в "Укренерго" зробили заяву

В Україні протягом 18 січня продовжиться дія погодинних відключень світла для споживачів та графіків обмеження потужності для промисловості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".
Зазначається, що 18 січня протягом усієї доби та в усіх регіонах для побутових споживачів будуть діяти погодинні відключення електроенергії. Паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Причина введення обмежень, додали в "Укренерго" - наслідки російських ракетно-дронових терактів проти української енергетики. Кількість одночасно задіяних під час відключень черг не розкривається.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що ввечері 14 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України планується ухвалити рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.
При цьому російський терористичний режим розглядає варіанти удару по підстанціях атомних електростанцій. Російські терористи у Кремлі марно сподіваються, що теракти на АЕС змусять Україну піти на капітуляцію. В планах росіян - тотально залишити українців без світла і тепла, повідомили в ГУР МО.
Зеленський підтвердив 17 січня, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів Росії по енергетиці та інфраструктурі України. Він анонсував посилення захисту українського неба, щоб завадити росіянам вчиняти теракти проти енергетики.