Отключение света 18 января: в "Укрэнерго" сделали заявление

В Украине в течение 18 января продолжится действие почасовых отключений света для потребителей и графиков ограничения мощности для промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК"Укрэнерго".
Отмечается, что 18 января в течение всех суток и во всех регионах для бытовых потребителей будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Причина введения ограничений, добавили в "Укрэнерго" - последствия российских ракетно-дронных терактов против украинской энергетики. Количество одновременно задействованных во время отключений очередей не раскрывается.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.
Напомним, что вечером 14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины планируется принять решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.
При этом российский террористический режим рассматривает варианты удара по подстанциям атомных электростанций. Российские террористы в Кремле напрасно надеются, что теракты на АЭС заставят Украину пойти на капитуляцию. В планах россиян - тотально оставить украинцев без света и тепла, сообщили в ГУР МО.
Зеленский подтвердил 17 января, что украинская разведка располагает информацией о подготовке новых ударов России по энергетике и инфраструктуре Украины. Он анонсировал усиление защиты украинского неба, чтобы помешать россиянам совершать теракты против энергетики.