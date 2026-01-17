Отключение света 18 января: в "Укрэнерго" сделали заявление

Отмечается, что 18 января в течение всех суток и во всех регионах для бытовых потребителей будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Причина введения ограничений, добавили в "Укрэнерго" - последствия российских ракетно-дронных терактов против украинской энергетики. Количество одновременно задействованных во время отключений очередей не раскрывается.



"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.