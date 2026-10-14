Відключення світла стануть менш жорсткими: якими будуть графіки 15 жовтня
У частині регіонів України 15 жовтня вимушено застосовуватимуть заходи обмеження споживання через наслідки російських атак на енергооб'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Згідно з інформацією "Укренерго", з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Крім того, у цей же період - з 06:00 до 23:59 - запроваджуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до 1,5 черги.
Енергетики наголошують, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.
Громадян закликають стежити за актуальними повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.
Коли світло з'являється за графіком, споживачів просять користуватися електроенергією ощадливо.
Варто зазначити, що раніше в енергосистемі діяв більший обсяг обмежень - до 2 черг відключень, зараз обсяги коригуються залежно від стану мережі.
Нагадаємо, що ситуація в енергосистемі міста суттєво ускладнилася після того, як у Києві запровадили аварійні відключення електроенергії внаслідок російської атаки.
Для кожного будинку в столиці запроваджено персональний розклад, який залежить від конкретної адреси та схем живлення.