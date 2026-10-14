Отключения света станут менее жесткими: какими будут графики 15 октября

В части регионов Украины 15 октября будут вынуждены применять меры ограничения потребления из-за последствий российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

Согласно информации "Укрэнерго", с 06.00 до 23.59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Кроме того, в этот же период- с 06:00 до 23:59 - вводятся графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

Энергетики отмечают, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться.

Граждан призывают следить за актуальными сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе.

Когда свет появляется по графику, потребителей просят пользоваться электроэнергией бережно.

Следует отметить, что ранее в энергосистеме действовал больший объем ограничений - до 2 очередей отключений, сейчас объемы корректируются в зависимости от состояния сети.