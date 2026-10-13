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У Києві змінили правила відключення світла: черг по графікам більше немає

12:30 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
У Києві змінили правила відключення світла: черг по графікам більше немає Фото: у Києві змінили правила відключення світла (колаж РБК-Україна)
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У Києві більше немає звичного поділу на групи та черги відключень світла. Через складну ситуацію в енергосистемі для кожного будинку запроваджено персональний розклад, який залежить від конкретної адреси та схем живлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Через складну ситуацію в енергосистемі за командою НЕК "Укренерго" в Києві застосовують стабілізаційні відключення за індивідуальними графіками. Звичного розподілу на черги та підчерги у столиці більше немає", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі кожна адреса має власний персональний графік, а перевірити його можна в офіційних сервісах ДТЕК Київські електромережі та у застосунку "Київ Цифровий".

Персональний графік для кожної адреси

Індивідуальні графіки розраховуються окремо для кожної будівлі, тому навіть у сусідніх будинках періоди відсутності світла можуть відрізнятися через технічні особливості мережі.

Щоб дізнатися точний розклад, орієнтуйтеся виключно на назву вулиці та номер вашого будинку.

Чому розклад відключень може змінюватися протягом дня

Запроваджений графік є орієнтиром на добу, однак ситуація в енергосистемі залишається динамічною. Перебіг обмежень може коригуватися залежно від декількох факторів:

  • нових команд НЕК "Укренерго";
  • наслідків ворожих атак на енергоінфраструктуру;
  • пошкоджень мереж та технічних аварій.

У разі виникнення критичного дефіциту в мережі можливе застосування екстрених відключень. Енергетики закликають киян регулярно перевіряти актуальність інформації за своєю адресою.

Де перевірити свій розклад

Отримати актуальну інформацію про відключення можна на:

  • Офіційному сайті "ДТЕК Київські електромережі";
  • Застосунокк "Київ Цифровий";
  • Чат-ботах компанії у Telegram та Viber.

Як правильно вмикати прилади після повернення світла

Аби уникнути високого пікового навантаження та запобігти локальним аваріям у будинку, дотримуйтеся правил:

  • Зачекайте 20-30 хвилин після ввімкнення електроенергії перед тим, як використовувати потужну техніку;
  • Вмикайте енергоємні прилади почергово - не запускайте одночасно бойлери, обігрівачі, пральні машини та електроплити.

Читайте також: Відключення світла 13 жовтня: як діятимуть графіки обмежень

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