Відключення світла 13 жовтня: як діятимуть графіки обмежень

Раніше РБК-Україна писало, що 12 жовтня в Україні застосовувалися графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).

Крім того, Росія 11 жовтня пошкодила ЛЕП у Києві, внаслідок чого на обох берегах почалися проблеми з водою.