Відключення світла 13 жовтня: як діятимуть графіки обмежень

13 жовтня в низці областей України діятимуть графіки відключень світла. Причому як для бізнесу і промисловості, так і для всіх категорій споживачів. Черги обмежень збільшилися до двох.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.
13 жовтня у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:
Причина запровадження обмежень, зазначає "Укрнерго" - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Графіки відключень споживачі можуть подивитися на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.
Також енергетики закликали споживати електроенергію ощадливо.
Раніше РБК-Україна писало, що 12 жовтня в Україні застосовувалися графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).
Крім того, Росія 11 жовтня пошкодила ЛЕП у Києві, внаслідок чого на обох берегах почалися проблеми з водою.