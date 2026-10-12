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Відключення світла 13 жовтня: як діятимуть графіки обмежень

20:27 12.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

13 жовтня в низці областей України діятимуть графіки відключень світла. Причому як для бізнесу і промисловості, так і для всіх категорій споживачів. Черги обмежень збільшилися до двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

Графіки відключення світла 13 жовтня

13 жовтня у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:

  • 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
  • 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг).

Причина запровадження обмежень, зазначає "Укрнерго" - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки відключень споживачі можуть подивитися на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.

Також енергетики закликали споживати електроенергію ощадливо.

Раніше РБК-Україна писало, що 12 жовтня в Україні застосовувалися графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).

Крім того, Росія 11 жовтня пошкодила ЛЕП у Києві, внаслідок чого на обох берегах почалися проблеми з водою.

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УкраїнаГрафіки відключення світла