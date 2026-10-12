Отключения света 13 октября: как будут действовать графики ограничений

Ранее РБК-Украина писало, что 12 октября в Украине применялись графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (от 0,5 до 1,5 очереди).

Кроме того, Россия 11 октября повредила ЛЭП в Киеве , в результате чего на обоих берегах начались проблемы с водой.