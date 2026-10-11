ua en ru
Нд, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Світло вимикатимуть за графіками: які обмеження застосують 12 жовтня

21:35 11.10.2026 Нд
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Світло вимикатимуть за графіками: які обмеження застосують 12 жовтня Фото: Графіки відключень діятимуть у частині регіонів України (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

12 жовтня в частині регіонів України будуть діяти графіки відключень світла для всіх категорій споживачів, а не лише для бізнесу і промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

12 жовтня заходи обмеження споживання будуть виглядати наступним чином:

06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу
06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги)

Як пояснили в "Укренерго", йдеться про вимушені обмеження через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Увага! Внаслідок російських обстрілів - ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться в заяві.

В "Укренерго" також нагадали, що вкрай важливо споживати електроенергію ощадливо, враховуючи реалії війни.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Росія пошкодила ЛЕП у Києві, внаслідок чого на обох берегах почалися проблеми з водою.

Згодом стало відомо, що ворог завдав удару по ТЕЦ-5 в Харкові після заяви Дональда Трампа про "енергетичне перемир’я".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Укренерго Графіки відключення світла Війна Росії проти України
Новини
Україна може зупинити удари по російських НПЗ: Зеленський назвав головну умову
Україна може зупинити удари по російських НПЗ: Зеленський назвав головну умову
Аналітика
Київ, Одеса та Дніпро – ціль ворожих ударів по енергетиці: бліц з Харченком
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Київ, Одеса та Дніпро – ціль ворожих ударів по енергетиці: бліц з Харченком