Світло вимикатимуть за графіками: які обмеження застосують 12 жовтня

12 жовтня в частині регіонів України будуть діяти графіки відключень світла для всіх категорій споживачів, а не лише для бізнесу і промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

12 жовтня заходи обмеження споживання будуть виглядати наступним чином:

• 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу

• 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги)

Як пояснили в "Укренерго", йдеться про вимушені обмеження через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Увага! Внаслідок російських обстрілів - ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться в заяві.

В "Укренерго" також нагадали, що вкрай важливо споживати електроенергію ощадливо, враховуючи реалії війни.