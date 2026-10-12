Відключення світла 13 жовтня: як діятимуть графіки обмежень

13 жовтня в низці областей України діятимуть графіки відключень світла. Причому як для бізнесу і промисловості, так і для всіх категорій споживачів. Черги обмежень збільшилися до двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

Графіки відключень споживачі можуть подивитися на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.

13 жовтня у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:

Раніше РБК-Україна писало, що 12 жовтня в Україні застосовувалися графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).

Крім того, Росія 11 жовтня пошкодила ЛЕП у Києві, внаслідок чого на обох берегах почалися проблеми з водою.