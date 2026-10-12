ua en ru
Пн, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Відключення світла 13 жовтня: як діятимуть графіки обмежень

20:27 12.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Відключення світла 13 жовтня: як діятимуть графіки обмежень Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

13 жовтня в низці областей України діятимуть графіки відключень світла. Причому як для бізнесу і промисловості, так і для всіх категорій споживачів. Черги обмежень збільшилися до двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

Графіки відключення світла 13 жовтня

13 жовтня у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:

  • 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
  • 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг).

Причина запровадження обмежень, зазначає "Укрнерго" - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки відключень споживачі можуть подивитися на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.

Також енергетики закликали споживати електроенергію ощадливо.

Раніше РБК-Україна писало, що 12 жовтня в Україні застосовувалися графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).

Крім того, Росія 11 жовтня пошкодила ЛЕП у Києві, внаслідок чого на обох берегах почалися проблеми з водою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Графіки відключення світла
Новини
Крок до ЄС: Рада ухвалила важливий закон про освіту для нацменшин
Крок до ЄС: Рада ухвалила важливий закон про освіту для нацменшин
Аналітика
Росію треба загнати в кут, щоб були справжні перемовини: інтерв'ю з Андрієм Сибігою
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росію треба загнати в кут, щоб були справжні перемовини: інтерв'ю з Андрієм Сибігою