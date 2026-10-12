Отключения света 13 октября: как будут действовать графики ограничений
13 октября в ряде областей Украины будут действовать графики отключения света. Причем как для бизнеса и промышленности, так и для всех категорий потребителей. Очереди ограничений увеличились до двух.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
Графики отключения света 13 октября
13 октября в части регионов Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии:
- 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
- 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 2 очередей).
Причина введения ограничений, отмечает "Укрнерго" - последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Графики отключения потребители могут посмотреть на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе.
Также энергетики призывали потреблять электроэнергию бережливо.
Ранее РБК-Украина писало, что 12 октября в Украине применялись графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (от 0,5 до 1,5 очереди).
Кроме того, Россия 11 октября повредила ЛЭП в Киеве , в результате чего на обоих берегах начались проблемы с водой.