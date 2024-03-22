Відключення у семи областях і допомога партнерів: яка ситуація в енергосистемі України

Три країни ЄС надають допомогу енергетичній системі України. У семи областях діють відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Крім того, енергетикам вдалося заживити дві лінії до Запорізької АЕС.

Як зазначає "Укренерго" найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.

Станом на 12:00 у семи регіонах України аварійні відключення світла. Обмеження діють у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Для підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з Румунії, Словаччини та Польщі.

Масштабна атака

В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Під ударом ворога була енергетика. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.

Проблеми зі світлом виникли у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Одеській та Хмельницькій областях. Також атаковані об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській областях.

В "Укренерго" вже назвали сьогоднішню атаку на енергетику найбільшою за весь час війни. Де ввели відключення світла - дізнайтеся за посиланням.

Детальніше про наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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