Відключення посилюються: в "Укренерго" визначилися з графіками на 9 листопада

В компанії зазначили, що 8 листопада через складну ситуацію в енергосистемі дію графіків відключення світла продовжили аж до кінця доби. А 9 листопада графіки будуть діяти усю добу.

Вимикати світло 9 листопада будуть з 00:00 до 23:59. Обсяг відключень складе від 2 до 4 черг одночасно. Таким чином, деякі з українців можуть до 16 годин провести без світла.

Одночасно з 00:00 до 23:59 в більшості регіонів будуть діяти графіки обмеження споживання для промислових споживачів. В "Укренерго" попередили, що графіки впродовж доби можуть змінитися.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", - сказано у повідомленні.