Відключення посиляться: в "Укренерго" оприлюднили графіки на 30 листопада

Зазначається, що графіки погодинних відключень для побутових споживачів будуть застосовуватися в усіх регіонах України та впродовж усієї доби. Причина застосування, нагадали в компанії - наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергетику.

Відключати світло побутовим споживачам будуть 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 3 черг одночасно. В "Укренерго" підкреслили, що максимальний обсяг обмежень буде у вечірні години.

Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Зазначається, що графіки не остаточні та можуть змінитися впродовж доби.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.