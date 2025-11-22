Відключення пом'якшать: в "Укренерго" повідомили про графіки 23 листопада

Зазначається, що відключення будуть застосовуватися у більшості регіонів України. Обмеження - наслідки російських терористичних актів проти української енергосистеми.

Вимикати світло для побутових споживачів будуть 00:00 до 23:59 23 листопада обсягом від 1 до 2,5 черг одночасно - сумарно це складає приблизно 8 годин без світла. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В компанії нагадали, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.