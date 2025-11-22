Отключения смягчат: в "Укрэнерго" сообщили о графиках 23 ноября

Отмечается, что отключения будут применяться в большинстве регионов Украины. Ограничения - последствия российских террористических актов против украинской энергосистемы.

Выключать свет для бытовых потребителей будут 00:00 до 23:59 23 ноября объемом от 1 до 2,5 очередей одновременно - суммарно это составляет примерно 8 часов без света. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В компании напомнили, что графики могут меняться в зависимости от ситуации.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.