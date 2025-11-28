ua en ru
Відключення електрики у Києві 29 листопада: коли і де не буде світла

Київ, П'ятниця 28 листопада 2025 20:43
Відключення електрики у Києві 29 листопада: коли і де не буде світла Ілюстративне фото: відключення світла в Києві (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Києві в суботу, 29 листопада, продовжать вимикати світло за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Світло вимикатимуть в різні проміжки до кінця доби: електроенергії може не бути в різні часи доби залежно від "черги" та району.

Киян попередили, що протягом доби світло відключатимуть наступним чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 14:30 до 18:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 14:30 до 18:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 14:30 до 18:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 14:30 до 18:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 20:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 18:00 до 20:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:30;
  • 4.2 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:30;
  • 5.1 черга - світла не буде з 11:00 до 14:30 та з 21:30 до 23:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 11:00 до 14:30 та з 21:30 до 23:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 11:00 до 14:30;
  • 6.2 черга - світла не буде з 11:00 до 14:30.

Водночас, як і зазвичай, графіки можуть змінитися з огляду на стан енергосистеми або нові атаки - тому краще слідкувати за офіційними повідомленнями від енергокомпаній.

Містян закликають споживати електроенергію економно та мінімізувати використання енергоємних приладів.

До речі, актуальні графіки відключень у столиці можна завжди знайти в чат-боті ДТЕК у Viber та на сайті.

Крім того, в мобільному застосунку "Київ Цифровий" у вкладці "Міські сервіси" обрати "ДТЕК світло" та додати свою адресу.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, РФ з вересня постійно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України. Міненерго повідомило, що в Україні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.

У суботу, 29 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

При цьому, за словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

