Відключення електрики у Києві 29 листопада: коли і де не буде світла

В Києві в суботу, 29 листопада, продовжать вимикати світло за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Світло вимикатимуть в різні проміжки до кінця доби: електроенергії може не бути в різні часи доби залежно від "черги" та району.

Киян попередили, що протягом доби світло відключатимуть наступним чином:

1.1 черга - світла не буде з 14:30 до 18:00;

1.2 черга - світла не буде з 14:30 до 18:00;

2.1 черга - світла не буде з 14:30 до 18:00;

2.2 черга - світла не буде з 14:30 до 18:00;

3.1 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 20:00;

3.2 черга - світла не буде з 18:00 до 20:00;

4.1 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:30;

4.2 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:30;

5.1 черга - світла не буде з 11:00 до 14:30 та з 21:30 до 23:00;

5.2 черга - світла не буде з 11:00 до 14:30 та з 21:30 до 23:00;

6.1 черга - світла не буде з 11:00 до 14:30;

6.2 черга - світла не буде з 11:00 до 14:30.

Водночас, як і зазвичай, графіки можуть змінитися з огляду на стан енергосистеми або нові атаки - тому краще слідкувати за офіційними повідомленнями від енергокомпаній.

Містян закликають споживати електроенергію економно та мінімізувати використання енергоємних приладів.

До речі, актуальні графіки відключень у столиці можна завжди знайти в чат-боті ДТЕК у Viber та на сайті.

Крім того, в мобільному застосунку "Київ Цифровий" у вкладці "Міські сервіси" обрати "ДТЕК світло" та додати свою адресу.