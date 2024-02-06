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Відключення в декількох областях та удар РФ по підстанції. Яка ситуація зі світлом

Фото: яка ситуація зі світлом в Україні 6 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні з різних причин немає світла у семи областях. Також окупанти вдарили з артилерії підстанцією "Укренерго" на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

Удар РФ по підстанції на сході

"На сході, в прифронтовій зоні, ворог завдав артилерійського удару по одній з підстанцій "Укренерго", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, персонал не постраждав, хоча обладнання пошкоджено.

"Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після дозволу військових", - констатували в компанії.

Відключення світла в семи областях України

За різними причинами в семи регіонах України наразі немає світла. Зокрема, причинами є погода, обстріли РФ та технічні проблеми. А саме:

  • через погодні умови на ранок знеструмлено 50 населених пунктів в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Хмельницькій областях;
  • з технічних причин є знеструмлення в Київській області;
  • через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 352 населені пункти, зокрема, є нові пошкодження через обстріли в мережах Донецької, Харківської областей. 

Обстріли об'єктів енергетики в Україні

Зазначимо, що останнім часом російські війська активно та цілеспрямовано почали обстрілювати енергооб'єкти в Україні. Наприклад, під час масованої атаки дронів-камікадзе по Україні в ніч на 2 лютого, було атаковано одразу дві підстанції "Укренерго".

А через обстріл у ніч на 3 лютого фіксувалися влучення, зокрема в об'єкт енергетики на Дніпропетровщині, почалися пожежі. Без світла залишилися майже 15 тисяч людей. У Кривому Розі без світла залишилися дві котельні, які забезпечують 43 тисячі абонентів. У місті було частково знеструмлено швидкісний трамвай. Також деякі сім'ї залишились без водопостачання. Енергетики запроваджували аварійні відключення світла.

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