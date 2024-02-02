Російські дрони вночі атакували дві підстанції "Укренерго"

Під час чергового обстрілу російських дронів-камікадзе по Україні в ніч на 2 лютого, були цілеспрямовано атаковані відразу дві підстанції "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"В ніч на 2 лютого російськими БПЛА були цілеспрямовано атаковані 2 підстанції НЕК "Укренерго", - йдеться в повідомленні.

Як додали в компанії, внаслідок атаки на одній з них було пошкоджено обладнання, персонал не постраждав.

"Завдяки встановленому захисту вдалося уникнути пожежі", - констатують енергетики, додавши, що наразі триває заживлення споживачів по резервним схемам.

Обстріл України

Російські війська вночі, 2 лютого атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед" із кількох напрямків. У кількох областях, зокрема, у Кропивницькому відпрацювала система ППО. Загалом, окупанти запустили 25 БПЛА, 11 з яких вдалося збити, зокрема три з них над Дніпропетровською областю. Ще щонайменше 7 дронів не досягли своїх цілей.

Наслідки атаки

Удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. У Кривому Розі була пошкоджена підстанція "Укренерго". Без світла залишилися тисячі споживачів та було знеструмлено дві шахти, понад 100 гірників опинились під землею, але їх вже дістали на поверхню. Очікується, що електроенергію та опалення відновлять сьогодні до кінця дня.

Крім того, окупанти в ніч на 2 лютого атакували дронами об'єкт інфраструктури у Кіровоградській області. Там спалахнула пожежа.