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Отключения в нескольких областях и удар РФ по подстанции. Какая ситуация со светом

Фото: какая ситуация со светом в Украине 6 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине по разным причинам нет света в семи областях. Также оккупанты ударили из артиллерии по подстанции "Укрэнерго" на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

Удар РФ по подстанции на востоке

"На востоке, в прифронтовой зоне, враг нанес артиллерийский удар по одной из подстанций "Укрэнерго", - говорится в сообщении.

Как отмечается, персонал не пострадал, хотя оборудование повреждено.

"Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных", - констатировали в компании.

Отключения света в семи областях Украины

По разным причинам в семи регионах Украины пока нет света. В частности, причинами стали погода, обстрелы РФ и технические проблемы. А именно:

  • из-за погодных условий на утро обесточены 50 населенных пунктов в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Житомирской, Хмельницкой областях;
  • по техническим причинам есть обесточивания в Киевской области;
  • из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 352 населенных пункта, в частности, есть новые повреждения из-за обстрелов в сетях Донецкой, Харьковской областей.

Обстрелы объектов энергетики в Украине

Отметим, что в последнее время российские войска активно и целеноправлено начали обстреливать энергообъекты в Украине. Например, во время массированной атаки дронов-камикадзе по Украине в ночь на 2 февраля, были атакованы сразу две подстанции "Укрэнерго".

А из-за обстрела в ночь на 3 февраля фиксировались попадания, в частности в объект энергетики в Днепропетровской области, начались пожары. Без света  остались почти 15 тысяч человек. В Кривом Роге без света остались две котельные, которые обеспечивают 43 тысячи абонентов. В городе был частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения. Энергетики вводили аварийные отключения света.

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