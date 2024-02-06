Отключения в нескольких областях и удар РФ по подстанции. Какая ситуация со светом

В Украине по разным причинам нет света в семи областях. Также оккупанты ударили из артиллерии по подстанции "Укрэнерго" на востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.
"На востоке, в прифронтовой зоне, враг нанес артиллерийский удар по одной из подстанций "Укрэнерго", - говорится в сообщении.
Как отмечается, персонал не пострадал, хотя оборудование повреждено.
"Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных", - констатировали в компании.
По разным причинам в семи регионах Украины пока нет света. В частности, причинами стали погода, обстрелы РФ и технические проблемы. А именно:
Отметим, что в последнее время российские войска активно и целеноправлено начали обстреливать энергообъекты в Украине. Например, во время массированной атаки дронов-камикадзе по Украине в ночь на 2 февраля, были атакованы сразу две подстанции "Укрэнерго".
А из-за обстрела в ночь на 3 февраля фиксировались попадания, в частности в объект энергетики в Днепропетровской области, начались пожары. Без света остались почти 15 тысяч человек. В Кривом Роге без света остались две котельные, которые обеспечивают 43 тысячи абонентов. В городе был частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения. Энергетики вводили аварийные отключения света.
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