Відключення в декількох областях та удар РФ по підстанції. Яка ситуація зі світлом
В Україні з різних причин немає світла у семи областях. Також окупанти вдарили з артилерії підстанцією "Укренерго" на сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.
Удар РФ по підстанції на сході
"На сході, в прифронтовій зоні, ворог завдав артилерійського удару по одній з підстанцій "Укренерго", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, персонал не постраждав, хоча обладнання пошкоджено.
"Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після дозволу військових", - констатували в компанії.
Відключення світла в семи областях України
За різними причинами в семи регіонах України наразі немає світла. Зокрема, причинами є погода, обстріли РФ та технічні проблеми. А саме:
- через погодні умови на ранок знеструмлено 50 населених пунктів в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Хмельницькій областях;
- з технічних причин є знеструмлення в Київській області;
- через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 352 населені пункти, зокрема, є нові пошкодження через обстріли в мережах Донецької, Харківської областей.
Обстріли об'єктів енергетики в Україні
Зазначимо, що останнім часом російські війська активно та цілеспрямовано почали обстрілювати енергооб'єкти в Україні. Наприклад, під час масованої атаки дронів-камікадзе по Україні в ніч на 2 лютого, було атаковано одразу дві підстанції "Укренерго".
А через обстріл у ніч на 3 лютого фіксувалися влучення, зокрема в об'єкт енергетики на Дніпропетровщині, почалися пожежі. Без світла залишилися майже 15 тисяч людей. У Кривому Розі без світла залишилися дві котельні, які забезпечують 43 тисячі абонентів. У місті було частково знеструмлено швидкісний трамвай. Також деякі сім'ї залишились без водопостачання. Енергетики запроваджували аварійні відключення світла.
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