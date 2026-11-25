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У частині областей України у четвер, 26 листопада, продовжать діяти графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Протягом доби на українців чекають планові відключення електроенергії: для промисловості - графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3.5 черг). В "Укренерго" вчергове нагадали, що причиною дії обмежень є наслідки російських атак на енергетичну систему. "Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам", - підкреслили у компанії. Крім того, українцям нагадали, що перевірити актуальні графіки відключень світла можна на офіційних сторінках обленерго.