В части областей Украины в четверг, 26 ноября, продолжат действовать графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление " Укрэнерго ".

В течение суток украинцев ждут плановые отключения электроэнергии:

для промышленности - графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 0.5 до 3.5 очередей).

В "Укрэнерго" в очередной раз напомнили, что причиной действия ограничений являются последствия российских атак на энергетическую систему.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию потребителям", - подчеркнули в компании.

Кроме того, украинцам напомнили, что проверить актуальные графики отключения света можно на официальных страницах облэнерго.