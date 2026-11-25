Отключений света станет больше: украинцев предупредили о графиках на 26 ноября
В части областей Украины в четверг, 26 ноября, продолжат действовать графики отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
В течение суток украинцев ждут плановые отключения электроэнергии:
- для промышленности - графики ограничения мощности;
- для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 0.5 до 3.5 очередей).
В "Укрэнерго" в очередной раз напомнили, что причиной действия ограничений являются последствия российских атак на энергетическую систему.
"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию потребителям", - подчеркнули в компании.
Кроме того, украинцам напомнили, что проверить актуальные графики отключения света можно на официальных страницах облэнерго.
Напомним, в результате вражеских обстрелов в пяти областях Украины зафиксировали обесточивания. Самая сложная ситуация - в Днепропетровской и Запорожской областях.
Кроме того, Запорожская АЭС сегодня, 25 ноября, в результате российской атаки осталась без внешнего питания.