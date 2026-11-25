У п'яти областях України зафіксували знеструмлення внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру. Найскладнішою залишається ситуація у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

Протягом останньої доби російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ударів пошкоджено значну кількість об'єктів, які забезпечують електропостачання регіонів.

Наразі знеструмлені споживачі є у п'яти областях:

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Одеській;

Харківській.

Особливо складна ситуація склалася на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Після масштабних знеструмлень у Запорізькій області вже вдалося частково відновити подачу електроенергії.

Водночас у Дніпропетровській області наразі діють аварійні відключення. Енергетики продовжують ремонтні роботи та намагаються якомога швидше повернути світло споживачам.

Які обмеження діятимуть 25 листопада

Через пошкодження енергетичного обладнання в частині регіонів до кінця доби запроваджені обмеження споживання електроенергії.

Зокрема, для промислових підприємств діятимуть графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів передбачені погодинні відключення - від половини до трьох черг.