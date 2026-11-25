Через атаки РФ у п'яти областях України знеструмлення: де ситуація найважча
У п'яти областях України зафіксували знеструмлення внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру. Найскладнішою залишається ситуація у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Протягом останньої доби російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ударів пошкоджено значну кількість об'єктів, які забезпечують електропостачання регіонів.
Наразі знеструмлені споживачі є у п'яти областях:
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Одеській;
- Харківській.
Особливо складна ситуація склалася на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Після масштабних знеструмлень у Запорізькій області вже вдалося частково відновити подачу електроенергії.
Водночас у Дніпропетровській області наразі діють аварійні відключення. Енергетики продовжують ремонтні роботи та намагаються якомога швидше повернути світло споживачам.
Які обмеження діятимуть 25 листопада
Через пошкодження енергетичного обладнання в частині регіонів до кінця доби запроваджені обмеження споживання електроенергії.
Зокрема, для промислових підприємств діятимуть графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів передбачені погодинні відключення - від половини до трьох черг.
Нагадаємо, 25 листопада російські війська знову атакували енергетичні об'єкти Дніпропетровської області. Через удари без електропостачання залишилися житлові будинки та частина критичної інфраструктури.
У Дніпрі, Дніпровському, Павлоградському, Синельниківському та Самарівському районах запровадили екстрені відключення.