Відключень світла можна буде уникнути: уряд полегшив умови для підприємств

За його даними, уряд вніс зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні.

Передбачено не застосовувати заходи обмеження відбору електричної енергії (графіки обмеження споживання електричної енергії, погодинного відключення електричної енергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійного відключення) до непобутових споживачів, у загальному обсязі споживання яких у кожній розрахунковій годині:

обсяг придбаної імпортованої електроенергії становить не менше 60% загального обсягу споживання електричної енергії,

або не менше 60% загального обсягу споживання електричної енергії забезпечується за рахунок власного виробництва електричної енергії споживачем.

Раніше не відключали електроенергію для підприємств, які імпортують 80% обсягу.

Імпорт електроенергії

Нагадаємо, з 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт

У жовтні МВФ оцінив зимовий дефіцит енергії в Україні в 3-4 ГВт, що "відповідає оцінкам інших зацікавлених сторін", при цьому переважають негативні ризики через ракетні атаки і сезонні фактори.

Як зазначив представник заступник глави місії МВФ в Україні Тревор Лессард, зараз однією з частин рішення з точки зору спроб закрити енергетичний розрив є імпорт з Європи. Але існує технологічний ліміт на обсяг електроенергії, який Україна може імпортувати.