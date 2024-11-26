Отключений света можно будет избежать: Кабмин облегчило условия для предприятий

По его данным, правительство внесло изменения в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях правового режима военного положения в Украину.

Предусмотрено не применять меры по ограничению отбора электрической энергии (графики ограничения потребления электрической энергии, почасового отключения электрической энергии, ограничения потребления электрической мощности, аварийного отключения) к небытовым потребителям, в общем объеме потребления которых в каждом расчетном часе:

объем приобретенной импортируемой электроэнергии составляет не менее 60% общего объема потребления электрической энергии,

или не менее 60% от общего объема потребления электрической энергии обеспечивается за счет собственного производства электрической энергии потребителем.

Ранее не отключали электроэнергию для предприятий, импортирующих 80% объема.

Импорт электроэнергии

Напомним, с 1 декабря максимальная мощность для импорта электрической энергии из стран ЕС будет увеличена с текущих 1,7 до 2,1 ГВт.

В октябре МВФ оценил зимний дефицит энергии в Украине в 3-4 ГВт, что "соответствует оценкам других заинтересованных сторон", при этом преобладают негативные риски из-за ракетных атак и сезонных факторов.

Как отметил представитель замглавы миссии МВФ в Украине Тревор Лессард, сейчас одной из частей решения с точки зрения попыток закрыть энергетический разрыв является импорт из Европы. Но существует технологический предел на объем электроэнергии, который Украина может импортировать.