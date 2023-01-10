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Відключень світла в Києві та області стає більше: пояснення ДТЕК

Фото: енергетики пояснили, чому в Києві та області почали частіше вимикати світло (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Енергетики пояснили, чому в Києві та області почали частіше вимикати світло. Річ у тому, що останні дні дефіцит потужності в Києві та області зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як пояснили в компанії, цьому сприяє низка факторів, а саме:

  • російські терористи продовжують атакувати об'єкти енергосистеми, що ще більше посилює дефіцит електроенергії;
  • морози посилюються і люди частіше використовують обігрівачі, через що сильно зростає навантаження на мережі;
  • промислові підприємства повернулись до роботи, це теж призвело до збільшення споживання електроенергії.

"Енергетики утримують ситуацію в рамках стабілізаційних графіків, але все частіше в так звані "негарантовані години" (світло-сірий колір на графіках) диспетчерам доводиться обмежувати електростачання для уникнення аварій, - йдеться в повідомленні. - В так званій білій зоні - світло має бути у всіх споживачів".

Коли варто повідомляти, якщо немає світла

Якщо у вас немає світла в білій зоні (на графіку), треба оперативно повідомити про це.

"Ймовірно, у такому випадку в вашому будинку чи мікрорайоні сталася аварія. Ми все перевіримо та оперативно ліквідуємо наслідки аварії та якомога швидше повернемо світло", - запевнили в ДТЕК.

Як повідомлялось, у багатьох областях 10 січня, починаючи з 10 ранку, ліміти споживання електроенергії вже перевищені, тому застосовуються аварійні відключення. Споживання електроенергії в Україні підвищилось через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів.

Нагадаємо, до 10 ранку у Києві та області, а також в Одеській та Дніпровській областях сьогодні, 10 січня, були запроваджені погодинні відключення електроенергії.

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відключеня світла