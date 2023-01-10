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У багатьох областях ліміти вже перевищені. Яка ситуація зі світлом в Україні зараз

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Україна, Вівторок 10 січня 2023 10:34
У багатьох областях ліміти вже перевищені. Яка ситуація зі світлом в Україні зараз Фото: яка ситуація зі світлом в Україні зараз (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У багатьох областях ліміти споживання електроенергії вже перевищені, тому застосовуються аварійні відключення. Споживання електроенергії в Україні підвищилось через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"У багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення. Також в окремих регіонах через несприятливі метеоумови (поривчастий вітер) є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.

До того ж як зазначили в "Укренерго", у прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

В компанії звернулись до українців з проханням розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово.

"Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень", - додали в "Укренерго".

Як повідомлялось, до 10 ранку у Києві та області, а також в Одеській та Дніпровській областях сьогодні, 10 січня, були запроваджені погодинні відключення електроенергії.

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відключеня світла
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