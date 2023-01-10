Отключений света в Киеве и области становится больше: объяснение ДТЭК

Как пояснили в компании, этому способствует ряд факторов, а именно:

российские террористы продолжают атаковать объекты энергосистемы, что еще больше усугубляет дефицит электроэнергии;

морозы усиливаются и люди чаще используют обогреватели, из-за чего сильно возрастает нагрузка на сети;

промышленные предприятия вернулись к работе, это тоже привело к увеличению потребления электроэнергии.

"Энергетики удерживают ситуацию в рамках стабилизационных графиков, но все чаще в так называемые "негарантированные часы" (светло-серый цвет на графиках) диспетчерам приходится ограничивать электроснабжение во избежание аварий, - говорится в сообщении. - В так называемой белой зоне - свет должен быть у всех потребителей".

Когда следует сообщать, если нет света

Если у вас нет света в белой зоне (на графике), нужно оперативно сообщить об этом.

"Вероятно, в таком случае в вашем доме или микрорайоне произошла авария. Мы все проверим и оперативно ликвидируем последствия аварии и как можно скорее вернем свет", - заверили в ДТЭК.