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У Києві та низці міст запроваджені планові відключення світла: як дізнатися графік

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Вівторок 10 січня 2023 09:48
У Києві та низці міст запроваджені планові відключення світла: як дізнатися графік Фото: у Києві та низці міст запроваджені планові відключення світла (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві та області, а також в Одеській та Дніпровській областях сьогодні, 10 січня, запроваджені погодинні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Зазначимо, що ДТЕК відповідає за забезпечення світлом столиці, а також Київської, Одеської, Дніпропетровської та Донецької областей.

Наразі в усіх вищезазначених областях, окрім Донецької, введені планові відключення світла. У Донецькій області діють екстрені відключення.

Графік відключення електроенергії за вашою адресою можна дізнатися на сайті ДТЕК:

Нагадаємо, в Україні на тлі холодів та початку робочого тижня зросло споживання електроенергії. У зв'язку з чим до областей доведено ліміти.

При цьому вчора у деяких районах Києва були застосовані аварійні обмеження через аварії.

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Електроенергія відключеня світла ДТЕК
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