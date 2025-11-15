Відключень стане менше: ДТЕК оприлюднив графіки для Києва на 16 листопада

У Києві завтра, 16 листопада, знову діятимуть графіки відключень електроенергії. Однак їх стане менше, а максимальна тривалість за одне відключення сягатиме максимум 4,5 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Водночас у ДТЕК додали, що в разі змін інформацію будуть публікувати у своїх соцмережах.

У компанії розповіли, що у Києві завтра планують відключати світло за таким принципом:

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що в Україні посилили обмеження електропостачання у зв'язку з масованою атакою РФ в ніч на 8 листопада. Тієї доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни.

При цьому днями директор "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що 15 і 16 листопада в Україні можуть діяти більш м'які графіки, оскільки рівень генерації електроенергії може зрости за рахунок сонячної погоди.

Додамо, що сьогодні в "Укренерго" повідомили, що завтра в більшості регіонів знову будуть відключення світла. Вони триватимуть протягом доби в обсязі до 3,5 черг.