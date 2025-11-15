Відключень стане менше: ДТЕК оприлюднив графіки для Києва на 16 листопада
У Києві завтра, 16 листопада, знову діятимуть графіки відключень електроенергії. Однак їх стане менше, а максимальна тривалість за одне відключення сягатиме максимум 4,5 години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
У компанії розповіли, що у Києві завтра планують відключати світло за таким принципом:
- черга 1.1 - світла не буде з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
- черга 1.2 - світла не буде з 11:30 до 15:30;
- черга 2.1 - світла не буде з 01:00 до 05:00 та з 12:00 до 15:30;
- черга 2.2 - світла не буде з 01:00 до 05:00 та з 22:00 до 24:00;
- черга 3.1 - світла не буде з 04:30 до 08:30 і з 16:00 до 19:30;
- черга 3.2 - світла не буде з 04:30 до 08:30 та з 15:00 до 19:30;
- черга 4.1 - світла не буде з 15:00 до 19:30;
- черга 4.2 - світла не буде з 15:00 до 19:30;
- черга 5.1 - світла не буде з 00:00 до 01:30 та з 08:00 до 12:00;
- черга 5.2 - світла не буде з 00:00 до 01:30 та з 08:00 до 12:00;
- черга 6.1 - світла не буде з 19:00 до 22:30;
- черга 6.2 - світла не буде з 19:00 до 22:30.
Водночас у ДТЕК додали, що в разі змін інформацію будуть публікувати у своїх соцмережах.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, що в Україні посилили обмеження електропостачання у зв'язку з масованою атакою РФ в ніч на 8 листопада. Тієї доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни.
При цьому днями директор "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що 15 і 16 листопада в Україні можуть діяти більш м'які графіки, оскільки рівень генерації електроенергії може зрости за рахунок сонячної погоди.
Додамо, що сьогодні в "Укренерго" повідомили, що завтра в більшості регіонів знову будуть відключення світла. Вони триватимуть протягом доби в обсязі до 3,5 черг.