Отключений станет меньше: ДТЭК обнародовал графики для Киева на 16 ноября

В Киеве завтра, 16 ноября, снова будут действовать графики отключений электроэнергии. Однако их станет меньше, а максимальная продолжительность за одно отключение будет достигать максимум 4,5 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

В то же время в ДТЭК добавили, что в случае изменений информацию будут публиковать в своих соцсетях.

В компании рассказали, что в Киеве завтра планируют отключать свет по такому принципу:

Отключение света в Украине

Напомним, что в Украине усилили ограничения электроснабжения в связи с массированной атакой РФ в ночь на 8 ноября. В те сутки враг атаковал энергетическую инфраструктуру страны.

При этом на днях директор "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что 15 и 16 ноября в Украине могут действовать более мягкие графики, поскольку уровень генерации электроэнергии может вырасти за счет солнечной погоды.

Добавим, что сегодня в "Укрэнерго" сообщили, что завтра в большинстве регионов снова будут отключения света. Они будут продолжаться в течение суток в объеме до 3,5 очередей.