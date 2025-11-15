Отключений станет меньше: ДТЭК обнародовал графики для Киева на 16 ноября
В Киеве завтра, 16 ноября, снова будут действовать графики отключений электроэнергии. Однако их станет меньше, а максимальная продолжительность за одно отключение будет достигать максимум 4,5 часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
В компании рассказали, что в Киеве завтра планируют отключать свет по такому принципу:
- очередь 1.1 - света не будет с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
- очередь 1.2 - света не будет с 11:30 до 15:30;
- очередь 2.1 - света не будет с 01:00 до 05:00 и с 12:00 до 15:30;
- очередь 2.2 - света не будет с 01:00 до 05:00 и с 22:00 до 24:00;
- очередь 3.1 - света не будет с 04:30 до 08:30 и с 16:00 до 19:30;
- очередь 3.2 - света не будет с 04:30 до 08:30 и с 15:00 до 19:30;
- очередь 4.1 - света не будет с 15:00 до 19:30;
- очередь 4.2 - света не будет с 15:00 до 19:30;
- очередь 5.1 - света не будет с 00:00 до 01:30 и с 08:00 до 12:00;
- очередь 5.2 - света не будет с 00:00 до 01:30 и с 08:00 до 12:00;
- очередь 6.1 - света не будет с 19:00 до 22:30;
- очередь 6.2 - света не будет с 19:00 до 22:30.
В то же время в ДТЭК добавили, что в случае изменений информацию будут публиковать в своих соцсетях.
Отключение света в Украине
Напомним, что в Украине усилили ограничения электроснабжения в связи с массированной атакой РФ в ночь на 8 ноября. В те сутки враг атаковал энергетическую инфраструктуру страны.
При этом на днях директор "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что 15 и 16 ноября в Украине могут действовать более мягкие графики, поскольку уровень генерации электроэнергии может вырасти за счет солнечной погоды.
Добавим, что сегодня в "Укрэнерго" сообщили, что завтра в большинстве регионов снова будут отключения света. Они будут продолжаться в течение суток в объеме до 3,5 очередей.