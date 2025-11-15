ua en ru
Сб, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Отключений станет меньше: ДТЭК обнародовал графики для Киева на 16 ноября

Суббота 15 ноября 2025 20:50
UA EN RU
Отключений станет меньше: ДТЭК обнародовал графики для Киева на 16 ноября Иллюстративное фото: в Киеве 16 ноября продолжатся отключения света (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве завтра, 16 ноября, снова будут действовать графики отключений электроэнергии. Однако их станет меньше, а максимальная продолжительность за одно отключение будет достигать максимум 4,5 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

В компании рассказали, что в Киеве завтра планируют отключать свет по такому принципу:

  • очередь 1.1 - света не будет с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
  • очередь 1.2 - света не будет с 11:30 до 15:30;
  • очередь 2.1 - света не будет с 01:00 до 05:00 и с 12:00 до 15:30;
  • очередь 2.2 - света не будет с 01:00 до 05:00 и с 22:00 до 24:00;
  • очередь 3.1 - света не будет с 04:30 до 08:30 и с 16:00 до 19:30;
  • очередь 3.2 - света не будет с 04:30 до 08:30 и с 15:00 до 19:30;
  • очередь 4.1 - света не будет с 15:00 до 19:30;
  • очередь 4.2 - света не будет с 15:00 до 19:30;
  • очередь 5.1 - света не будет с 00:00 до 01:30 и с 08:00 до 12:00;
  • очередь 5.2 - света не будет с 00:00 до 01:30 и с 08:00 до 12:00;
  • очередь 6.1 - света не будет с 19:00 до 22:30;
  • очередь 6.2 - света не будет с 19:00 до 22:30.

В то же время в ДТЭК добавили, что в случае изменений информацию будут публиковать в своих соцсетях.

Отключение света в Украине

Напомним, что в Украине усилили ограничения электроснабжения в связи с массированной атакой РФ в ночь на 8 ноября. В те сутки враг атаковал энергетическую инфраструктуру страны.

При этом на днях директор "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что 15 и 16 ноября в Украине могут действовать более мягкие графики, поскольку уровень генерации электроэнергии может вырасти за счет солнечной погоды.

Добавим, что сегодня в "Укрэнерго" сообщили, что завтра в большинстве регионов снова будут отключения света. Они будут продолжаться в течение суток в объеме до 3,5 очередей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Графики отключения света Отключения света
Новости
В Украине стартовала "Зимняя поддержка": кто может получить 1000 гривен и как подать заявку
В Украине стартовала "Зимняя поддержка": кто может получить 1000 гривен и как подать заявку
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт