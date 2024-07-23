Відключати світло будуть менше. Як завтра планують застосовувати графіки

В Україні завтра, 24 липня, графіки відключень світла діятимуть усю добу. Але обмеження планують послабити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.
"Завтра, 24 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби", - сказано в повідомленні "Укренерго".
Як зазначили у компанії з 8:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. При цьому в решту часу енергетики використовують дві черги відключень одночасно.
Зазначимо, що зазвичай за таких обмежень світло не відключають у світло-сірих зонах графіків.
Нагадаємо, нещодавно в Україні вводили жорсткі обмеження електропостачання під час аномальної спеки, оскільки вона спричинила сильне збільшення споживання.
Тепер, коли спека спала, ситуація з електропостачанням продовжує поступово покращуватися.
Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький запевняв, що у серпні, вересні та жовтні світло українцям відключатимуть набагато менше. Це повʼязано з тим, що планується збільшення обсягів генерації.
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