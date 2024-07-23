Відключати світло будуть менше. Як завтра планують застосовувати графіки

"Завтра, 24 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби", - сказано в повідомленні "Укренерго".

Як зазначили у компанії з 8:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. При цьому в решту часу енергетики використовують дві черги відключень одночасно.

Зазначимо, що зазвичай за таких обмежень світло не відключають у світло-сірих зонах графіків.