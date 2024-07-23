Отключать свет будут меньше. Как завтра планируют применять графики

В Украине завтра, 24 июля, графики отключений света будут действовать все сутки. Но ограничения планируют ослабить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
"Завтра, 24 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", - сказано в сообщении "Укрэнерго".
Как отметили в компании с 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений. При этом в остальное время энергетики задействуют две очереди отключений одновременно.
Отметим, что обычно при таких ограничениях свет не отключают в светло-серых зонах графиков.
Напомним, недавно в Украине вводили жесткие ограничения электроснабжения во время аномальной жары, поскольку она стала причиной сильного увеличения потребления.
Теперь же, когда жара спала, ситуация с электроснабжением продолжает постепенно улучшаться.
Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверял, что в августе, сентябре и октябре свет украинцам будут отключать намного меньше. Это связано с тем, что планируется увеличение объемов генерации.
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