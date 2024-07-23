Отключать свет будут меньше. Как завтра планируют применять графики

"Завтра, 24 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", - сказано в сообщении "Укрэнерго".

Как отметили в компании с 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений. При этом в остальное время энергетики задействуют две очереди отключений одновременно.

Отметим, что обычно при таких ограничениях свет не отключают в светло-серых зонах графиков.