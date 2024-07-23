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Відключати світло будуть менше. Як завтра планують застосовувати графіки

Україна, Вівторок 23 липня 2024 18:23
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Відключати світло будуть менше. Як завтра планують застосовувати графіки Фото: в Україні завтра застосовуватимуть графіки відключень світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 24 липня, графіки відключень світла діятимуть усю добу. Але обмеження планують послабити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 24 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби", - сказано в повідомленні "Укренерго".

Як зазначили у компанії з 8:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. При цьому в решту часу енергетики використовують дві черги відключень одночасно.

Зазначимо, що зазвичай за таких обмежень світло не відключають у світло-сірих зонах графіків.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно в Україні вводили жорсткі обмеження електропостачання під час аномальної спеки, оскільки вона спричинила сильне збільшення споживання.

Тепер, коли спека спала, ситуація з електропостачанням продовжує поступово покращуватися.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький запевняв, що у серпні, вересні та жовтні світло українцям відключатимуть набагато менше. Це повʼязано з тим, що планується збільшення обсягів генерації.

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Укренерго Електроенергія Вимкнення світла Графік відключення світла
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